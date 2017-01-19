Липман: ЧМ-2021 по хоккею может пройти в Риге только благодаря мне!

Киров Липман
 

Киров Липман. Фото: Edijs Pālens / LETA

Рига могла провести чемпионат мира по хоккею уже к столетию Латвии, в 2018 году. Об этом в интервью радио Baltkom заявил экс-глава Латвийской федерации хоккея, предприниматель Киров Липман. По его словам, когда надо было подавать заявку на проведение ЧМ-2018, никто из высших должностных лиц не захотел представлять интересы страны.

Лимпан утверждает, что такая же ситуация повторилась и при подаче заявки на проведение ЧМ в 2021 году, а обвинения нынешнего президента Латвийской федерации хоккея Айгарса Калвитиса в том, что Латвия опоздала с подачей заявки назвал глупостями.

«Это все глупости! С каждым днем выдумывают все больше. Я могу получить ЧМ-2018, но все тормозили. Чтобы получить этот чемпионат, датчане привезли премьер-министра, двух министров, в том числе по спорту. А от нас приехал один вице-мэр Риги Андрис Америкс. Там все рассмеялись! От России приезжал сам Путин, со мной рядом сидел! Приехал, чтобы получить ЧМ. Я ходил и к президенту, и к премьеры, но все говорили, что им некогда. Вы что, Калвитиса не знаете? Врут все», - сказал Лимпан.

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Он напомнил, что Рига может претендовать на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году только благодаря ему.

«То, что сегодня происходит - это только благодаря мне! Они должны благодарить Бога за меня! Если бы не было ЧМ в 2006 году, то не было бы Арены Рига. И весь мир это знает! Не люблю, когда врут. Надо быть честными. Базу заложил я! И мог получить ЧМ-2018, если бы наши пошевелились. А они не хотели», - отмечает он.

Напомним, ранее в интервью радио Baltkom президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис заявил, что Рига претендует на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году совместно с Минском так как федерация не успела подать заявку вовремя.

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