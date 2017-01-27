Китайский клуб КХЛ пожаловался на расизм

Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» намерен обратить внимание Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на инцидент расистского характера в матче регулярного чемпионата со «Слованом».

Накануне после домашнего матча со «Слованом», в котором «Куньлунь» праздновал победу со счетом 2:0, защитник хозяев Зак Юйэнь посетовал на расистские высказывания в его адрес со стороны нападающего соперника Самуэля Петраша.

«Судьи нам сообщили, что слышали реакцию Зака, который сказал Петрашу, что он расист.

То есть судья косвенно понял, что Зак обвинил соперника в расизме, но слова Петраша он не слышал. Мы можем проинформировать об этом лигу, чтобы обратить внимание на недопустимое поведение игрока. Но вряд ли тут можно добиться какого-то конкретного наказания», - заявили ТАСС в пресс-службе пекинской команды.

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Сам Зак Юйэнь был взбешен словами соперника, которые, по его мнению, выходят за грань допустимых даже в таком суровом виде спорта, как хоккей.

«То, что сказал мне Петраш во время одной из заварушек в третьем периоде, выходит за грань

. Не могу поверить, что в современном мире можно услышать такое. Расизму не место в спорте да и вообще в жизни. Не знаю, накажут ли его, слышали ли судьи, что он сказал. Но я знаю, что я слышал, и это меня взбесило», - цитирует 23-летнего хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Зак Юйэнь стал первым китайцем, сумевшим забросить шайбу в матче Континентальной хоккейной лиги.

«Куньлунь Ред Стар» дебютировал в сезоне-2016/2017, став первым представителем Поднебесной в КХЛ. На сегодняшний день команда провела уже 53 матча и с 77 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.