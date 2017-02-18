Бобслей: латыши после первого дня ЧМ занимают пятое и шестое места

Izvēlies atbildi

Нет! Летаю регулярно, никаких волнений 18%

Пусть летаю и часто, но сообщения о ЧП тревожат 5%

Стараюсь при возможности не подниматься в воздух 13%

Летал бы, но средства не позволяют 52%

Я еще никогда не летал на самолете, но делал бы это с удовольствием 0%