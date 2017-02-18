Бобслей: латыши после первого дня ЧМ занимают пятое и шестое места

Двойка Оскара Мелбардиса
 

Двойка Оскара Мелбардиса. Фото: EPA/LETA

Латвийские бобслейные экипажи-двойки под управлением Оскара Мелбардиса и Оскара Киберманиса после первого дня чемпионата мира в Кенигзее занимают соответственно пятое и шестое места.

Убедительным лидером после первого дня соревнований является экипаж немца Франческо Фридриха, которому двойка Мелбардиса уступает 0,77 секунды, а Киберманиса - 0,83 секунды.

Еще один латвийский экипаж под управлением Угиса Жалимса после первого дня соревнований занимает 15-ю позицию.

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Два последних заезда бобслеисты проведут в воскресенье.

В прошлом году чемпионат мира выиграл Франческо Фридрих, а среди латвийских пилотов лучшим был Мелбардис, занявший пятое место.


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