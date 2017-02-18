Футбол: в Италии готовы ввести систему видеоповторов с сентября

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Итальянская федерация футбола готова ввести систему видеоповторов в высшем дивизионе чемпионата страны (Cерия А) с сентября 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор организации Мишель Юва, слова которого приводит Football Italia.

«Как только Международная федерация футбола решит, что экспериментальная фаза завершена, мы готовы внедрить систему хоть с сентября», - сказал Юва.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей.

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Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии.

Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. Ранее о намерении внедрить систему с текущего года сообщили Главная футбольная лига (MLS) и немецкая Бундеслига, отмечает ТАСС.


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