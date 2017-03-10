Виталий Мутко
 

Виталий Мутко. Фото: AP/Scanpix

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). Таким образом он не сможет баллотироваться на избрание в совет организации, сообщает Associated Press.

Выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок.

Как утверждает агентство со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Мутко не прошел проверку, поскольку является также вице-премьером России.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 39900 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка Риги Showbiz

Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка Риги

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт! Wo&Men

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт!

Киркоров рассказал о страшной болезни Юдашкина Showbiz

Киркоров рассказал о страшной болезни Юдашкина

Что подпись может рассказать о вашем характере Wo&Men

Что подпись может рассказать о вашем характере

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала Showbiz

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 