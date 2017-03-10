Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА). Таким образом он не сможет баллотироваться на избрание в совет организации, сообщает Associated Press.

Выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок.

Как утверждает агентство со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Мутко не прошел проверку, поскольку является также вице-премьером России.