Хорватский «Медвешчак» вышел из состава КХЛ

Хорватский клуб «Медвешчак» вышел из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и со следующего сезона будет выступать в чемпионате Австрийской хоккейной лиги (EBEL), сообщает пресс-служба команды.

«Медвешчак» выступал в КХЛ с 2013 года. Пробиться в плей-офф лиги команде удалось только в дебютном сезоне.

Период с 2009-го по 2013 год команда из Загреба провела в EBEL и австрийская лига уже одобрила ее возвращение в чемпионат со следующего сезона. Все условия для этого выполнены.

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«Я благодарю руководство EBEL, которое позволило нам конкурировать в этом чемпионате с лучшими клубами из Австрии, Словении, Венгрии, Чехии и Италии, и с нетерпением жду следующего сезона», - заявил президент клуба Дамир Гоянович.

С середины нынешнего сезона «Медвешчак» начал процесс распродажи ведущих игроков, а главный тренер покинул должность еще до окончания регулярного чемпионата.

В итоге клуб занял 12-е место в таблице Западной конференции и остался за бортом плей-офф.

Позднее в среду директор по коммуникациям загребского клуба Ранко Вучинич заявил, что возвращение клуба EBEL не означает его выход из КХЛ.

«Сегодняшнее подтверждение участия в Австрийской хоккейной лиге никоим образом не зависит от наших будущих планов в КХЛ. Список чемпионатов, в которых «Медвешчак» будет выступать в следующем сезоне, станет известным в конце мая, после окончания срока подачи заявок», - цитирует Вучинича ТАСС.

Он напомнил, что срок подачи заявок и гарантий клубов на участие в чемпионате КХЛ продолжается до 30 апреля 2017 года.

Подача заявки «Медвешчака» до вышеуказанного срока зависит от спонсоров. В первую очередь от того, продолжится ли сотрудничество клуба с российскими партнерами.