ФИФА пожизненно отстранила арбитра за влияние на исход матча

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Судья из Ганы Джозеф Одартей Лэмпти пожизненно дисквалифицирован ФИФА. Федерация считает, что арбитр повлиял на исход матча между сборными ЮАР и Сенегала в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.