Овечкин помог «Вашингтону» установить клубный рекорд

Хоккеисты «Вашингтона» переиграли на своем льду «Аризону» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ и установили клубный рекорд по количеству домашних побед в одном сезоне. Теперь в активе столичной команды их 31.

В составе «Вашингтона» одну шайбу забросил Александр Овечкин (9'), а защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

К слову, Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 30 и более шайб в каждом из 12 сезонов, проведенных в лиге.

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«30 голов за сезон - это хорошая отметка, здорово стать частью истории. Но я надеюсь, что большая часть истории впереди, сейчас мы фокусируемся на других вещах. У меня бывают то удачные отрезки, то не очень, и нынешний сезон получился очень разным», - приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

«Вашингтон» (106) сейчас лидирует в регулярном чемпионате, однако на первом месте удержаться будет непросто: шесть из восьми оставшихся матчей столичная команда проведет в гостях.

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