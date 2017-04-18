Чемпион UFC разгромил президентский номер в отеле

 

Фото: USA Today Sports/Scanpix

Ирландский боец по смешанным единоборствам Конор Макгрегор вместе с приятелями разнес президентский люкс одного из отелей в Ливерпуле.

Постояльцу пришлось нанимать людей, чтобы привести номер в приличный вид, а также оплатить разломанную мебель. По данным газеты The Sun, спортсмен снял люкс стоимостью 300 фунтов стерлингов за ночь, чтобы устроить вечеринку. Наутро по всему полу валялись осколки стекла, окурки, объедки и ирландский флаг. Владельцы Hilton Liverpool оценили ущерб в несколько тысяч фунтов.

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Макгрегор приехал в Ливерпуль, чтобы посмотреть на скачки Grand National. На ипподром он заявился в джинсах и расстегнутой рубашке, наплевав на строгий дресс-код. Кроме того, пишет сайт Karate, бойцу грозит судебный иск от агентства по прокату автомобилей Platinum Executive Travel.

Дело в том, что чемпион выложил типичное для себя фото в Instagram, где он забрался на капот элитного автомобиля Rolls-Royce Wraith, приписав: «Ливерпуль, мы заправляем всем вашим городом». В агентстве посчитали, что Макгрегор ненадлежащим образом обращается с имуществом, которое ему не принадлежит. Следующим боем Макгрегора, чемпиона UFC в двух весовых категориях, должен стать поединок с чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Между спортсменами уже достигнута устная договоренность на проведение этого боя. Призовой фонд будет «мультимиллионным», уточняет РБК


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