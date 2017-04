Чемпион UFC разгромил президентский номер в отеле

Постояльцу пришлось нанимать людей, чтобы привести номер в приличный вид, а также оплатить разломанную мебель. По данным газеты The Sun, спортсмен снял люкс стоимостью 300 фунтов стерлингов за ночь, чтобы устроить вечеринку. Наутро по всему полу валялись осколки стекла, окурки, объедки и ирландский флаг. Владельцы Hilton Liverpool оценили ущерб в несколько тысяч фунтов.

Conor McGregor's hotel suite is trashed and strewn with nitrous oxide canisters https://t.co/nSiDVb5XEB— Ryan Harkness (@Ryan_Harkness) 17 апреля 2017 г.