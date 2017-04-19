СМИ: Спонсоры отказываются финансировать ЧМ-2018 в России

После коррупционного скандала в ФИФА и присоединения Крыма к РФ многие компании опасаются запятнать свою репутацию и потому не спешат заключать спонсорские контракты с ФИФА к ЧМ-2018, который должен пройти в России. Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT).

На данный момент футбольной ассоциации удалось заключить лишь десять контрактов со спонсорами в то время, как к прошлому ЧМ в Бразилии у ФИФА уже были контракты с 20 спонсорами, в том числе с Sony и Emiratres.

Еще одним отталкивающим фактором для инвесторов является нестабильная финансовая ситуация в России. По этой причине вкладываться в ЧМ не стремятся я даже российские спонсоры, — пока согласился лишь Альфа-банк. Профессор Российского олимпийского университета Андрей Мальгин в интервью FT объяснил это обстоятельство тем, что российские компании «опасаются заплатить деньги и не получить от этого никаких маркетинговых выгод».

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Китайский производитель электроники и бытовой техники Hisense в апреле объявил, что стал одним из основных спонсоров Кубка конференций ФИФА и ЧМ-2018. FT оценивает сделку в 100 млн долларов, но отмечает, что контракт заключен на меньший срок, чем другие сделки ФИФА.

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