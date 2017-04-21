Впервые за 12 лет немецкие клубы не прошли в полуфинал еврокубков

Немецкий Шальке в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы одержал победу над Аяксом (3:2), однако по сумме двух матчей вылетел из турнира. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу нидерландского клуба.

Ранее на этой неделе Бавария и дортмундская Боруссия завершили выступления в Лиге чемпионов, уступив в четвертьфинале мадридскому Реалу и Монако соответственно.

Таким образом, ни один из немецких клубов впервые с сезона-2004/05 не сумел пройти в полуфинальную стадию еврокубковых турниров.