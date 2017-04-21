Сборная Латвии на родном льду переиграла французов

В пятницу сборная Латвии по хоккею в «Арена Рига» провела первый проверочный матч против сборной Франции. Упорнейшая борьба завершилась при минимальном преимуществе латвийцев, которые сумели переиграть противника со счетом 2:1

Первый период:

Первый период начался с атак сборной Латвии, и счет мог быть открыт уже на первых секундах матча, однако шайба угодила в перекладину.

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Ответить опасной атакой французы сумели лишь через две минуты, и ответ этот оказался очень неожиданным -

Оливер Даме-Малка бросил от синей линии, а вратарь Элвис Мерзликин к такому повороту оказался не готов - 0:1.

Сборная Латвии бросилась отыгрываться и, в принципе, доминировала на протяжение всего игрового отрезка, но шайба в ворота упорно не шла.

За 20 минут игрового времени команды обменялись удалениями, но игра в неравных составах повлияла на результат на табло - период так и завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Франции.

Второй период:

Во втором периоде сборная Латвии продолжила давление на ворота противника. В свою очередь французы играли на контратаках, которые, впрочем, были весьма опасны, но стоит отдать должное Мерзликину - он действовал безупречно.

На 9-й минуте периода латыши получили возможность разыграть лишнего, но сделали это довольно бездарно, практически не создав голевых моментов.

На 13-й минуте в составе сборной Франции вновь последовало удаление, и на этот раз Латвия выглядела гораздо лучше, но результата все-таки не добилась.

На 18-й минуте игрового отрезка две минуты штрафа получил Индашис, однако розыгрыш лишнего у французов не удался - очень быстро они тоже нарушили правила, и период команды доигрывали, играя 4 на 4.

При игре в равных, но неполных составах латыши выглядели значительно лучше, но Арди в воротах сборной Франции стал каком-то непреодолимым препятствием, преодолеть которое до перерыва подопечные Боба Хартли не смогли.

Третий период:

Третий период выдался очень богатым на удаления: уже на второй минуте французы заработали удаление, а затем сразу же еще два. Таким образом, сборная Франции надолго осталась втроем против пятерых, и латышам было просто необходимо сравнивать счет.

Сделать это удалось Миксу Индрашису, который добил шайбу после броска Букартса - 1:1.

После заброшенной шайбы французы активизировались и временами начали перехватывать инициативу, и поспособствовало этому удаление Виталия Павлова. Впрочем, эти две минуты сборная Латвии выстояла уверенно.

В середине игрового отрезка команды схлопотали обоюдное удаление, а через две минуты еще одно.

На этот раз лучше выглядела сборная Латвии, особенно в лице Каспара Даугавиньша, который совершил великолепный проход и точно бросил - 2:1!

После заброшенной шайбы подопечные Боба Хартли вновь пошли в атаку и вновь получили возможность разыграть лишнего, однако затяжная атака ворот противника не закончилась ничем.

Под занавес матча французы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу сборной Латвии.

Сильнее латыши оказались и в серии буллитов, где одержали победу 3:2.

Следующий матч команды проведут уже в субботу. Примечательно, что эта игра станет последней в карьере гоклипера Эдгара Масальскиса за сборную.

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