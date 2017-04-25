12-летняя японка проведет бой по правилам MMA против 24-летней соперницы

В Японии 12-летняя спортсменка по прозвищу Момо (настоящее имя ребенка не сообщается) проведет бой по правилам MMA с 24-летней Момоко Ямасаки. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Встреча пройдет в любительском классе. Согласно правилам, обе спортсменки будут экипированы защитой для головы, а удары по голове в партере будут запрещены. Поединок проведет организация Deep Jewels в рамках турнира Deep Jewels 16, который состоится 20 мая в Токио.

На данный момент вес Момо составляет около 39 килограммов. По договоренности с организаторами, девочку не допустят до боя, если к церемонии взвешивания, которая пройдет за несколько дней до поединка, она не наберет пять килограммов.

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Для Ямасаки этот бой будет пятым в смешанных единоборствах. Ранее она одержала две победы и потерпела два поражения. Момо дебютирует в MMA.