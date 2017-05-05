Арбитра, ударившего игрока перед удалением с поля могут наказать пожизненно

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с удалением нападающего клуба «Армавир» Андрея Мязина в матче 25-го тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с «Ротором-Волгоград» (2:1), который состоялся в Волгограде 30 апреля.

На 72-й минуте встречи, перед тем, как показать желтую карточку за нарушение правил, арбитр Сергей Смирнов толкнул Мязина плечом в грудь. Футболист толкнул судью в ответ, после чего был наказан красной карточкой, а позднее дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на полгода.

«Я ознакомился с эпизодом в матче «Ротора-Волгоград» и «Армавира», но пока не хотел бы давать ему какую-то оценку. Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС рассмотрит данный эпизод и позже вынесет решение», - сообщил ТАСС глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

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Тем временем президент «Армавира» Валентин Климко выразил мнение,

что арбитр Сергей Смирнов должен быть дисквалифицирован пожизненно.

«На видеозаписи видно, что Мязин просто спросил у арбитра, за что он хочет наказать его, после чего судья ударил игрока плечом. Конечно, Мязин подвел команду, он был наказан за это клубом, но он точно недостоин полугодичной дисквалификации. Никто не говорит нам, какую оценку за судейство получил Смирнов. Мы будем добиваться пожизненной дисквалификации этого арбитра», - сказал Климко.

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