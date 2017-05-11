Четырехчасовая аренда Роналду обошлась саудовской компании в миллион евро

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Компания из Саудовской Аравии заплатила 1,09 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) за 4,5-часовую аренду нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду в рекламных целях. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на книгу «Football Leaks: Грязный бизнес футбола».

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Сделку заключили в 2013 году, деньги были перечислены представителям португальца. Взамен арендаторы получили 4,5 часа в компании футболиста, пять подписанных им футболок, два упоминания в его социальных сетях, возможность сфотографироваться и право использовать изображение Роналду для рекламы на территории Ближнего Востока в течение одного дня.

Авторы книги — журналисты немецкого Spiegel Михаэль Вулзингер и Рафаэль Бушман. Кроме истории Роналду, там сообщается, что бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес в январе 2016-го получил от королевского клуба неустойку за увольнение в размере 8,5 миллиона фунтов (11 миллионов долларов) и 500 тысяч фунтов (650 тысяч долларов) за победу в Лиге чемпионов, которую сливочные одержали уже под руководством нового наставника Зинедина Зидана.

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В апреле Der Spiegel опубликовала расследование, в котором обвинила Роналду в изнасиловании и последующем откупе от обвинений. Согласно информации издания, в 2009 году португалец, находившийся на отдыхе в Лас-Вегасе, изнасиловал 20-летнюю американку, а впоследствии заплатил ей 260 тысяч евро за молчание.

32-летний Роналду — четырехкратный обладатель «Золотого мяча». В 41 матче за «Реал» в нынешнем сезоне он отметился 31 голом.

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