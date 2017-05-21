Французский автогонщик разбился на скорости 370 километров в час

 

Фото: AP/Scanpix

Во время квалификационного этапа Indy 500 разбился 38-летний французский пилот Себастьен Бурдэ. Гонщик врезался в ограждение на скорости около 370 километров в час, после чего его болид загорелся.

В результате аварии Бердэ получил многочисленные переломы костей таза и перелом правого бедра. В ближайшее время его ждет операция.

Этап Indy 500 пройдет уже 21 мая. Данная гонка особенно примечательна, т.к. в ней решился выступить действующий пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо, которому во время квалификации удалось показать третий результат.

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Себастьян Бурдэ является четырехкратным чемпионом серии Champ Car и победителем чемпионата международной Формулы-3000.


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