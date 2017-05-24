Песков расшифровал реплику Путина по поводу отказа от легионеров

Дмитрий Песков
 

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в среду пространно прокомментировал краткое высказывание главы государства, произнесенное им во вторник в Краснодаре на заседании президентского Совета по вопросам развития физической культуры и спорта.

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На заседании среди прочего губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Путину идею «стопроцентного импортозамещения» в российском футболе. На что президент лаконично ответил: «Правильно, согласен».

По словам Пескова, речи о каких-то конкретных решениях по отказу от легионеров в чемпионате России по футболу не шло.

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«Это неверное понимание. Собственно, действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов - это затратно, затратно с точки зрения средств, с точки зрения времени, с точки зрения ресурсов тренерских, и что порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки каких-то уже готовых, выращенных легионеров», - цитирует Пескова «Р-Спорт».

«Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть, вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать, а о каких-то конкретных решениях речи не шло», - добавил пресс-секретарь президента.

Вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко ранее уже высказался по поводу ужесточения лимита на легионеров. По его словам, «тренд ему понятен», концепция уже сформирована, и обсуждение этой темы начнется после чемпионата мира. «А как дальше делать, надо садиться и анализировать», - заявил Мутко.

В настоящее время в футбольной Премьер-лиге действует лимит «6 + 5», согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков.

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