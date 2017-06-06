ЧМ по футболу 2022 года оказался под угрозой из-за блокады Катара

Международная федерация футбола пристально следит за ситуацией вокруг Катара, страны - хозяйки чемпионата мира 2022 года, с которой разорвали дипломатические отношения сразу семь государств.

«ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом «Катар-2022» и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему», - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

В понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Мальдивская Республика, а также временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

Реклама

Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ закрыли наземный доступ на полуостров, а также запретили использовать свои морские порты и воздушное пространство.

В связи с блокадой появились слухи о возможной отмене ЧМ-2022 в Катаре, который должен пройти с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Одним из спонсоров ФИФА является авиакомпания Qatar Airways, которая несет потери из-за блокады воздушного пространства соседних стран.

Тем временем глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель призвал обсудить этот вопрос с правительством Германии и Европейским футбольным союзом (УЕФА).

«Футбольное сообщество во всем мире должно согласиться с тем, что крупные турниры не должны проводиться в странах, которые активно поддерживают террор», - цитирует Гринделя агентство Reuters.

Еще по этой теме