Лучший футболист мира Криштиану Роналду вчера прибыл в Ригу. Об этом сообщает портал News.lv со ссылкой на представителей сборной Латвии по футболу.

И в пятницу Роналду в составе сборной Португалии выйдет на стадион «Сконто», чтобы в рамках квалификации на Чемпионат мира по футболу сыграть с латвийскими футболистами.

Известно, что сборная Португалии, которая прилетит в Ригу сегодня, и Роналду остановятся в Radisson Blu Ridzene Hotel. Для футболистов забронированы все гостиничные номера и весь ресторан тоже зарезервирован для сборной.

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Теперь вы знаете, где искать короля футбола. Может быть, Криштиану Роналдо и по рижским улочкам совершит прогулку?



