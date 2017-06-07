Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Лучший футболист мира Криштиану Роналду вчера прибыл в Ригу. Об этом сообщает портал News.lv со ссылкой на представителей сборной Латвии по футболу.

И в пятницу Роналду в составе сборной Португалии выйдет на стадион «Сконто», чтобы в рамках квалификации на Чемпионат мира по футболу сыграть с латвийскими футболистами.

Известно, что сборная Португалии, которая прилетит в Ригу сегодня, и Роналду остановятся в Radisson Blu Ridzene Hotel. Для футболистов забронированы все гостиничные номера и весь ресторан тоже зарезервирован для сборной.

Реклама

Теперь вы знаете, где искать короля футбола. Может быть, Криштиану Роналдо и по рижским улочкам совершит прогулку?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Apple презентовала новые устройства и iOS 11 Hi-Tech

Apple презентовала новые устройства и iOS 11

Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины Wo&Men

Ученые рассказали, каких мужчин любят женщины

Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин? Wo&Men

Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин?

Для поклонников Audi: популярные модели сквозь десятилетия Hi-Tech

Для поклонников Audi: популярные модели сквозь десятилетия

В России создали «плащ-невидимку» для военных Hi-Tech

В России создали «плащ-невидимку» для военных

Спорт

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 