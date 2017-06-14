Индрашис и Микелис Редлихс подписали договоры с рижским «Динамо»

Микс Индрашис
 

Микс Индрашис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Рижское «Динамо» заключило новые договоры с нападающими Миксом Индрашисом и Микелисом Редлихсом, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Индрашис стал вторым по результативности в составе «Динамо». В 53 матчах он забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. В свою очередь Микелис Редлихс набрал 16 очков (9+7).

Микс Индрашис (рост - 190 см, вес - 85 кг) родился 30 сентября 1990 года и играет в «Динамо» с 2011 года. Всего в КХЛ он провел 263 игры, в которых забросил 67 шайб и отдал 77 результативных передач.

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Микелис Редлихс (рост - 191 см, вес - 81 кг) родился 1 июля 1984 года. В составе «Динамо» он провел в КХЛ 7 сезонов.

В прошлом сезоне нападающий сыграл в 50 матчах, в которых отметился 16 очками, заработал 14 минут штрафа и коэффициент полезности -14. В среднем, он проводил на площадке 16 минут и 20 секунд за матч. Сезон Микелис завершил досрочно из-за травмы.

Ранее клуб сообщил о том, что подписал контракт с 29-летним канадским нападающим Карлом Столлери, который в прошлом сезоне провел 11 матчей в составе клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилс».

Отметим, что на данный момент у рижского «Динамо» заключены договоры с еще семью игроками - Марисом Бичевскисом, Робертсом Блюгером, Георгом Головковым, Николаем Елисеевым, Янисом Калниньшем, Эдгаром Кулдой и Виталием Павловым.

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