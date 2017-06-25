Российские футболисты проиграли мексиканцам и покинули Кубок конфедерации

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Казани состоялся матч заключительного тура группы А Кубка конфедерации, в котором футболисты сборной России уступили команде Мексики.

Главный тренер россиян Станислав Черчесов в стартовом составе выпустил сразу двух форвардов - Федора Смолова и Александра Бухарова, однако первый опасный момент у ворот мексиканцев создали не они.

Юрия Жиркова, ворвавшегося в штрафную площадь гостей на шестой минуте, остановили с нарушением правил, но арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии не рискнул назначить пенальти.

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Вскоре Жирков, уже получивший желтую карточку, вновь подключился к атаке и опасно пробил низом рядом с дальней штангой.

На 17-й минуте у ворот сборной Мексики уронили Федора Смолова. Судья опять не отреагировал на падение россиянина, однако позднее попросил разобраться с эпизодом видеоарбитров, которые не усмотрели в моменте фола со стороны защитника мексиканцев.

И все-таки преимущество российской сборной воплотилось в гол на 25-й минуте: после удара Смолова из-за пределов штрафной площади мяч угодил в штангу, с добиванием Дениса Глушакова голкипер Гильермо Очоа справился, однако атака вторым темпом завершилась точным ударом Александра Самедова - 1:0.

Команда Мексики быстро восстановила равновесие, использовав, по сути, свой первый момент: на 30-й минуте последовала высокая передача из глубины поля на Араухо, которого упустил Александр Ерохин, и Нестор удачно пробил головой, отправив мяч по дуге в дальний угол ворот - 1:1.

Практически сразу Ерохин мог исправить свою ошибку, но, выйдя один на один с Очоа, затянул с ударом, отправив в итоге мяч выше перекладины.

Второй тайм вновь начался с атак россиян, однако на 52-й минуте мяч влетел в ворота Игоря Акинфеева: после дальнего заброса Ирвин Лосано выбежал из-за спины Виктора Васина и, воспользовавшись грубейшей ошибкой нашего голкипера, головой с линии штрафной отправил мяч уже в опустевшие ворота - 1:2.

На 60-й минуте мексиканцы забили еще один мяч, который, к счастью для нас, не был засчитан, так как система видеоповторов зафиксировала офсайд у Эктора Морено.

На 68-й минуте команда Станислава Черчесова осталась вдесятером: за вторую желтую карточку с поля был удален Юрий Жирков. После этого задача для россиян значительно усложнилась, так как для выхода в полуфинал необходимо было в оставшееся время забивать два мяча. В концовке встречи наши футболисты старались атаковать в меньшинстве, но остроты и свежести в их действиях уже не наблюдалось.

«Мы декларировали, что хотим побороться за кубок и выступить в финале. Но теперь точно знаем, над чем работать. Надо проанализировать все взвешенно, спокойно», - сказал Станислав Черчесов после матча.

«К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя было пропускать, красная карточка, наверное, повлияла. Хотя мы все равно играли до конца и пытались сравнять счет. Мы старались играть на максимуме», - добавил он.

«Игра, как мне казалось, получалась, но чего-то опять не хватило, - прокомментировал итоги встречи Александр Самедов. - Сейчас сложно сказать, чего именно. Чувствовали, что надо постараться. Но когда получаешь такие голы, что первый, что второй; мне кажется, что мы сегодня заслужили большего».

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что «нашей команде всего месяц», и он убежден, что «она будет прогрессировать». «Я поблагодарил команду за выступление на турнире, мы будем двигаться дальше, отметил, что мы неплохо поработали, в спорте важны победы, но в целом мы будем двигаться дальше», - цитирует Мутко ТАСС.

«Еще раз всем спасибо, надеюсь, что к чемпионату мира сделают выводы тренеры, футболисты, что через тренировочные матчи мы сможем подготовиться достойно к турниру. Мне нравится команда, которую строит Черчесов, мне нравится ее настрой. Может быть, нужно еще работать в плане исполнительского мастерства, но здесь собраны лучшие игроки, можно сказать, у них есть огромное желание играть за национальную команду. Она мне нравится, я буду с этой командой», - добавил глава РФС.

Таким образом, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе. На первом расположились португальцы (7), победившие в параллельном матче команду Новой Зеландии (0) со счетом 4:0. Мексиканцы (7) стали вторыми и вышли в полуфинал турнира.

Мексиканская команда в полуфинале, который состоится 29 июня в Сочи, сразится с победителем группы В, а португальцы 28 июня в Казани сыграют со сборной, ставшей в квартете В второй. Окончательное турнирное положение в группе В определится в воскресенье по результатам матчей Германия - Камерун и Чили - Австралия.

Подробнее: http://www.newsru.com/sport/24jun2017/rusmex.html


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