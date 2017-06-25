Емельяненко проиграл нокаутом американцу Митриону

Федор Емельяненко
 

Федор Емельяненко. Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко уступил в первом раунде американцу Мэтту Митриону в Нью-Йорке в рамках бойцовского вечера Bellator 180 в Мэдисон-сквер-гарден, завершился в первом раунде победой американца нокаутом.

Изначально поединок бойцов должен был состояться 18 февраля в Сан-Хосе (США), однако он был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.

После боя на пресс-конференции Федор заявил, что не собирается завершать карьеру.

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«Конечно (хочу продолжать выступать), я же боец», - подчеркнул 40-летний Емельяненко, который также дал понять, что надеется на бой-реванш с Митрионом.

Для 40-летнего россиянина этот бой стал третьим после возвращения в спорт. Емельяненко в 2015 году объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Федор провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.

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