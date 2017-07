Досоветовался на Уимблдоне: его вывели на корт, переодели и заставили сыграть

Но оставалась одна проблема: дресс-код Уимблдона предписывает всем игрокам быть в белых шортах и майке. Клийстерс принесла свою запасную форму, и с помощью спортсменок Квинн надел ее.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Клийстерс, а затем сфотографировался с теннисистками.

Позже Квинн поблагодарил теннисистку в твиттере.

Thank you for going easy on me with the serve. You have made me a bigger hero to my 3 daughters who worship you BTW.— chris (@chrisquinnirl) July 15, 2017