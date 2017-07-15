Досоветовался на Уимблдоне: его вывели на корт, переодели и заставили сыграть

 

Фото: скриншот видео

Во время выставочного матча на Уимблдоне бельгийская теннисистка Ким Клийстерс не выдержала подсказок от одного из зрителей и предложила ему сыграть против нее. Болельщик — это был ирландец Крис Квинн — согласился и вышел на корт.

Но оставалась одна проблема: дресс-код Уимблдона предписывает всем игрокам быть в белых шортах и майке. Клийстерс принесла свою запасную форму, и с помощью спортсменок Квинн надел ее.

Видео

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Мужчина дважды неудачно принял подачу Клийстерс, а затем сфотографировался с теннисистками.

Позже Квинн поблагодарил теннисистку в твиттере.

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