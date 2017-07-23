Всемирная боксерская серия: Бриедис примет Переса в Риге

 

Фото: worldboxingsuperseries.com

Поединок первого раунда Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе латвийцем Майрисом Бриедисом (22-0, 18 КО) и претендентом на его титул кубинцем Майком Пересом (22-2-1, 14 КО) состоится 30 сентября в столице Латвии Риге.

«Это мой первый бой в турнире и первая защита титула WBC. Я очень рад, что я буду драться перед своей аудиторией. В этом турнире не будет легких боев. Майк Перес уже доказал свою силу, а сейчас кажется, находится в лучшей форме в своей карьере. Но я буду готов к 30 сентября», - отметил Бриедис.

Стоит отметить, что даты и места проведения остальных трех четвертьфинальных поединков турнира WBSS в первом тяжелом весе пока не подтверждены официально.

Реклама

Победитель боя Бриедис – Перес во втором раунд WBSS встретится с победителем пары Александр Усик – Марко Хук.

Еще по этой теме
Чемпиона мира по боксу Майриса Бриедиса наградят денежной премией

Чемпиона мира по боксу Майриса Бриедиса наградят денежной премией

Сюрприз для поклонников! Неожиданное фото Майриса Бриедиса

Сюрприз для поклонников! Неожиданное фото Майриса Бриедиса

Бриедис будет биться за приз Мухаммеда Али

Бриедис будет биться за приз Мухаммеда Али


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR
Квартира
Квартира, Saurieši, 58950 EUR

reklama.vesti.lv

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира Wo&Men

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира

Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз Wo&Men

Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз

Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии Showbiz

Задорнов впервые за долгое время рассказал о своем состоянии

Назван способ прожить на семь лет дольше Hi-Tech

Назван способ прожить на семь лет дольше

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса Showbiz

ВИДЕО: Президент Латвии спел знаменитую песню Раймонда Паулса

Бокс

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 