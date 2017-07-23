Всемирная боксерская серия: Бриедис примет Переса в Риге

Поединок первого раунда Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе латвийцем Майрисом Бриедисом (22-0, 18 КО) и претендентом на его титул кубинцем Майком Пересом (22-2-1, 14 КО) состоится 30 сентября в столице Латвии Риге.

«Это мой первый бой в турнире и первая защита титула WBC. Я очень рад, что я буду драться перед своей аудиторией. В этом турнире не будет легких боев. Майк Перес уже доказал свою силу, а сейчас кажется, находится в лучшей форме в своей карьере. Но я буду готов к 30 сентября», - отметил Бриедис.

Стоит отметить, что даты и места проведения остальных трех четвертьфинальных поединков турнира WBSS в первом тяжелом весе пока не подтверждены официально.

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Победитель боя Бриедис – Перес во втором раунд WBSS встретится с победителем пары Александр Усик – Марко Хук.

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