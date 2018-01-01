ФИФА начала продавать билеты на чемпионат мира в России

Стартовал первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

До 12 октября можно подать заявки на покупку билетов на сайте ФИФА. При превышении количества заявок над числом доступных мест билеты разыграют случайным жребием. С 16 по 28 ноября билеты можно купить в порядке живой очереди.

Жеребьевка турнира пройдет 1 декабря, после чего станет известно расписание группового этапа первенства. По 31 января 2018 года билеты будут продаваться путем случайной жеребьевки, с 13 марта по 3 апреля — в порядке живой очереди.

Третий этап продажи билетов в порядке живой очереди стартует 18 апреля, он продлится до конца чемпионата.

Билеты на матче в группе будут продаваться россиянам по цене от 1280 до 12600 рублей в зависимости от категории, 1/8 финала — от 2240 до 14700, четвертьфинала — от 3800 до 21900, полуфинала — 4480 до 45000. Билеты на матч за третье место стоят от 3800 до 21900 рублей, на финальную игру — от 7040 до 66000.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах страны.