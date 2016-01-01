Москва попросила ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов

Министерство иностранных дел России на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека призвала организацию дать оценку нарушениям прав спортсменов РФ. Об этом рассказал директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов. Его слова приводит ТАСС.

«Рассчитываем, что не соответствующие универсальным общепризнанным нормам в области прав человека действия спортивных федераций, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного паралимпийского комитета (МПК) и других международных структур, приведшие к дискриминационным нарушениям прав российских спортсменов, включая спортсменов-инвалидов, получат адекватную оценку в контексте прав человека», — сказал Викторов.

Он напомнил, что две недели назад была опубликована информация о том, что ни один из спортсменов, фигурировавших в докладе Макларена, не уличен в применении допинга. «Это укрепляет сомнения в правдивости и беспристрастности расследования WADA», — сказал он и добавил, что российские паралимпийцы были отстранены от Рио-2016 из-за обвинений, ни одно из которых до сих пор не подтвердилось.

13 сентября WADA закрыло дела против 95 российских спортсменов из доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.

В 2016 году Макларен опубликовал две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами.