Остапенко проиграла в полуфинале турнира серии «Premier»

Ведущая теннисистка Латвии Алена Остапенко из-за большой усталости в четверг на проходящем в китайском Ухане турнире серии «Premier» в полуфинале со счетом 3:6, 0:6 уступила австралийке Эшли Бартли.

За участие в турнире Остапенко заработала 350 рейтинговых очков, что позволит ей подняться в международном рейтинге на рекордное для нее 8-е место.

Стоит отметить, что после первого сета латвийская спортсменка взяла медицинскую паузу, во время которой ей измерили давление и пульс.

Ранее теннисистки встречались между собой один раз - в Риме на турнире серии «Premier», когда Остапенко во втором круге квалификации победила со счетом 5:7, 6:4, 6:4 и попала в основную сетку соревнований.

Как уже писал Русский TVNET, в четверг Алена Остапенко в четвертьфинале турнира после неудачного начала матча со счетом 1:6, 6:3, 6:2 победила первую ракетку мира Гарбинью Мугурусу из Испании, обыграв эту соперницу впервые в карьере.