Порзиньгис: Я как ящерица, быстро восстанавливаюсь

Латвийская звезда нью-йоркского клуба Knicks Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Кристап Порзиньгис надеется, что сможет помочь команде в последней проверочной игре перед стартом сезона, которая пройдет в пятницу.

Knicks при подготовке к новому сезону НБА имеет уже четыре поражения в четырех играх. В последней игре в пятницу команда сыграет с вашингтонским Wizards, а уже в следующий четверг стартует в турнире со встречи с Thunder (Оклахома-сити).

Порзиньгис участвовал только в двух проверочных играх, пропустив встречу в понедельник из-за травмы. Не принимал он участия и в тренировке в среду, но надеется, что в пятницу сможет выйти на площадку.

«40%, что смогу в пятницу играть, 60% - что нет. Это зависит от того, как в четверг буду себя чувствовать, бегая и забрасывая. Со вторника чувствую себя лучше. Надеюсь, что смогу провести последнюю игру и буду готов к сезону. Я как ящерица, быстро восстанавливаюсь», - цитирует липайчанина NYPost.com.

Порзиньгис в воскресенье за 16 минут получил 6 пунктов, заслужив пять отскочивших мячей и блокируя три броска. Во время его пребывания на площадке команда пропустила мячей на 20 пунктов больше, нежели забросила. Латыш за свое достижение получил критику телевизионных комментаторов MSG Networks.

«Если честно, особо об этом не волнуюсь. У нас была ужасная первая половина игры. Я не волнуюсь о своей игре. Мы должны играть как команда», - прокомментировал Порзиньгис.

Также он отметил, что у команды еще много работы, чтобы улучшить свой результат. «Мы не очень хорошо выглядели. Много смотрим видео, стараемся все делать правильно. Это занимает какое-то время», - пояснил Порзиньгис.

За два сезона в НБА Порзиньгс в общем пропустил 26 игр, а это лето он провел, работая с испанским физиотерапевтом Маноло Вальдивьесо, который с баскетболистом находится и в Нью-Йорке.

71-й сезон НБА начнется 17 октября, для Порзиньгиса это будет третий сезон, а для латвийского баскетболиста Дависа Бертанса, который играет в Spurs (Сан-Антонио) - второй.