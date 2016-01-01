LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Чемпиона Европы по бегу обвинили в допинговых махинациях

NEWSru.com
Илиас Фифа | Фото: REUTERS/Scanpix

Чемпион Европы в беге на 5000 метров испанский легкоатлет марокканского происхождения Илиас Фифа арестован в Испании в рамках антидопинговой операции, которую проводила полиция страны.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местное издание As, спортсмен был арестован у себя дома в Санта-Коломе-де-Граменет.

Помимо Фифы, полиция в рамках спецоперации арестовала еще 15 человек. По данным источника, полицейские расследуют допинговые махинации в Испании.

Фифа является участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где закончил борьбу на стадии предварительных забегов, а также действующим чемпионом Европы 2016 года.

Допинг
0 Комментарии