Чемпиона Европы по бегу обвинили в допинговых махинациях

Чемпион Европы в беге на 5000 метров испанский легкоатлет марокканского происхождения Илиас Фифа арестован в Испании в рамках антидопинговой операции, которую проводила полиция страны.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местное издание As, спортсмен был арестован у себя дома в Санта-Коломе-де-Граменет.

Помимо Фифы, полиция в рамках спецоперации арестовала еще 15 человек. По данным источника, полицейские расследуют допинговые махинации в Испании.

Фифа является участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где закончил борьбу на стадии предварительных забегов, а также действующим чемпионом Европы 2016 года.