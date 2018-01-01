ФИФА задумалась о создании нового турнира

По информации издания, новый турнир будет называться «Мировая лига» и может заменить Лигу наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Предполагается, что турнир будет проходить в течение всего года, страны разделят на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА.

Эта инициатива вызвала возмущение футбольных федераций Аргентины и Бразилии. Там считают, что шансы провести товарищеские матчи против европейских сборных с появлением новой лиги уменьшатся.

В Лиге наций, которая впервые будет проведена в 2018 году, примут участие 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. В каждом дивизионе будет по четыре группы.

Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне. На турнире разыграют четыре путевки на чемпионат Европы 2020 года. Сборная России сыграет во втором дивизионе.