Российские футболисты не будут играть против Месси персонально в товарищеском матче

Сборная России по футболу не будет играть персонально против капитана команды Аргентины Лионеля Месси, заявил журналистам главный тренер россиян Станислав Черчесов. В понедельник сборная России в Новогорске начала подготовку к контрольным матчам с командами Аргентины и Испании.

«До этого мы еще не дошли. Изучим соперника, разберем. Но мы никогда так не делали и, думаю, в этот раз тоже делать не станем, - ответил Черчесов на вопрос о возможности персональной опеки Месси. - Наше настроение всегда такое: футбол - это спорт, а спорт - это результат. Надо и результат соответствующий показывать, ну и качественную игру».

«Потому что полный стадион будет. И на арене, и по ТВ зрители будут смотреть. Футболисты ответственно относятся ко всему этому, определенную симпатию у болельщиков завоевали. Хотим продолжить так же и быть реальной сборной. Важно, что матчем с аргентинцами откроем «Лужники«. Все готово, поле отличное», - заключил Черчесов.

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники».