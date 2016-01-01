Яромир Ягр обогнал Горди Хоу по числу матчей в НХЛ

Чешский нападающий «Калгари» Яромир Ягр покоряет очередные статистические вершины. Ветеран опередил Горди Хоу по числу матчей в Национальной хоккейной лиге. После встречи «Флеймз» с «Ванкувером» на счету 45-летнего Ягра 1925 матчей. Лидером же по этому показателю по прежнему остается Марк Месье, у которого 1992 матча в НХЛ.

Выход чеха на лед не спас «Калгари» от поражения. Его команда дважды вела по ходу игры, но провалила третий период и потерпела поражение со счетом 3:5. Ягр провел на льду более 13 минут, но запомнился лишь одной потерей шайбы.

Ягр провел 1925 матчей: 1717 - в регулярных чемпионатах, 208 - в плей-офф. На счету Хоу 1924 матча, из которых 1767 он провел в регулярных чемпионатах, 157 - в плей-офф. У лидирующего Месье 1992 матча: 1756 - в регулярных чемпионатах, 236 - в плей-офф.

Среди действующих игроков лиги Ягр является самым возрастным хоккеистом. За 23 сезона за океаном чех играл в восьми командах и набрал 1914 (765+1149) очков по системе гол плюс пас, в декабре 2016 года вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Мессье (1887).