Фигуристка Медведева захватила лидерство на японском Гран-при

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в Японии с результатом 79,99 балла. Второй в Осаке стала итальянка Каролина Костнер (74,57), третье место занимает россиянка Полина Цурская (70,04).

«Особо никаких ощущений сейчас нет, - сказала Медведева в эфире японского телевидения после проката. - Сегодня был проходной день - важный, конечно, но все будет решаться завтра. Ощущения от турнира, как всегда, когда выступаю в Японии, хорошие - публика замечательная, очень тепло приветствует. На выступлениях в Японии всегда чувствую себя спокойно».

В субботу женщины выступят с произвольной программой. Для Медведевой этап Гран-при в Японии является вторым в сезоне. В октябре она выиграла турнир в Москве и в случае попадания в тройку призеров в Японии обеспечит себе участие в финале Гран-при.

Серия Гран-при состоит из шести этапов. Уже состоялись турниры в России, Канаде и Пекине. 17-19 ноября пройдет этап во французском Гренобле, 24-26 ноября - американском Лейк-Плэсиде. Финал Гран-при состоится в Нагое 7-10 декабря.