Требования Собчак насмешили Валуева (видео)

«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям», - приводит слова Валуева Федеральное агентство новостей.

«Ну, как говорится, «глубокие», «зрелые» политические заявления, - со смехом сказал Валуев. - Все это, естественно, в кавычках».

По его мнению, политические заявления телеведущей незрелы и несостоятельны.