Требования Собчак насмешили Валуева (видео)

Депутат Госдумы России Николай Валуев посмеялся над предложением телеведущей Ксении Собчак отправить в отставку вице-премьера Виталия Мутко.
«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям», - приводит слова Валуева Федеральное агентство новостей.
«Ну, как говорится, «глубокие», «зрелые» политические заявления, - со смехом сказал Валуев. - Все это, естественно, в кавычках».
По его мнению, политические заявления телеведущей незрелы и несостоятельны.
«Дело может дойти до суда - знаете, на нее можно, в конце концов, и в суд подать о защите чести и достоинства», - заключил депутат Госдумы России.