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Требования Собчак насмешили Валуева (видео)

NEWSru.com
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Фото: RIA Novosti/Scanpix

Депутат Госдумы России Николай Валуев посмеялся над предложением телеведущей Ксении Собчак отправить в отставку вице-премьера Виталия Мутко.

«Она имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чем-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям», - приводит слова Валуева Федеральное агентство новостей.

«Ну, как говорится, «глубокие», «зрелые» политические заявления, - со смехом сказал Валуев. - Все это, естественно, в кавычках».

По его мнению, политические заявления телеведущей незрелы и несостоятельны.

«Дело может дойти до суда - знаете, на нее можно, в конце концов, и в суд подать о защите чести и достоинства», - заключил депутат Госдумы России.

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