У Роналду родилась дочь

Испанская модель Джорджина Родригес, подруга нападающего футбольной сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду, родила ему дочь. Об этом новоиспеченный отец написал в Instagram.

«Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы», − рассказал футболист.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

Отметим, что в настоящее время футболист уже воспитывает троих детей − семилетнего Криштиану, а также близнецов Еву и Матео, которые появились на свет от суррогатной матери в этом году.