Итоговый турнир ATP выиграл бывший бойфренд Марии Шараповой

Болгарин Григор Димитров стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом восемь миллионов долларов, который завершился в Лондоне.

В финале бывший бойфренд Марии Шараповой, который был посеян на турнире под шестым номером, одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном (7) со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Матч продолжался два часа 30 минут 15 секунд.

26-летний Димитров впервые выступал на Итоговом турнире, в ходе соревнований он не потерпел ни одного поражения. Он стал первым за 19 лет дебютантом данных соревнований, сумевшим их выиграть. В 1998 году это удалось испанцу Алексу Корретхе.

Этот титул стал для болгарина четвертым в сезоне и восьмым в карьере, принеся ему 2,5 миллиона долларов призовых и 1500 рейтинговых очков.

Благодаря триумфу в Лондоне болгарин закончит сезон на третьей строчке рейтинга ATP, уступая только испанцу Рафаэлю Надалю (1) и швейцарцу Роджеру Федереру (2).