В Новосибирске во время драки футбольных фанатов убили болельщика

В результате насилия погиб 30-летний болельщик красноярского ФК «Енисей» Эдуард Самышкин, сообщает группа «Фан-сектор Красноярск|Ultras» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 ноября после домашнего матча «Сибири» с волгоградским «Ротором». Красноярские фанаты специально приехали в Новосибирск для выяснения отношений из-за баннеров, которые новосибирские фанаты отобрали в драке еще 30 сентября.

В Новосибирск приехали около 15 красноярцев. С ними согласились на драку члены фанатского объединения СФГ.

«По приезду на место лидеры СФГ, с которыми до этого велся диалог и с которыми должен был быть забив, уходят в сторону, - говорится в группе White United Ultras. - Из соседнего спортзала выбегают спортики в чем были: в шортах и ракушках. 20 на 13, жесткий добив коленями в головы. Один из красноярцев остается на ногах, его хлопают по плечу, благодарят за бой».

Неожиданно подлетает новосибирец и с криком «Я сказал лежать» выбивает красноярцу два передних зуба. Пострадавший падает на пол, ему вызывают скорую помощь. В суматохе новосибирские фанаты достают из кармана пострадавшего паспорт, мотивируя это тем, что помогут ему в больнице.

К приезду медиков болельщик был уже мертв. «Ему пробили висок и сломали шейные позвонки», - говорится в сообщении.