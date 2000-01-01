Иранским женщинам разрешат заниматься тяжелой атлетикой в хиджабах

Тяжелоатлеткам из Ирана будет позволено принимать участие в международных соревнованиях. Президент Федерации тяжелой атлетики Ирана Али Моради объявил о создании женского комитета под эгидой этой организации.

«Мы создали женский комитет Федерации тяжелой атлетики Ирана. У нас есть талантливые спортсменки, они обладают большой работоспособностью, как и мужчины, я надеюсь, что они смогут выступать на международных чемпионатах в специальной одежде для мусульманских спортсменов в ближайшем будущем», - цитирует ТАСС заявление Моради.

Иранцы решились на этот шаг через шесть лет после того, как Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) позволила спортсменкам выступать в традиционном исламском хиджабе.

«Это очень важная новость для Ирана, где тяжелая атлетика находится на самом высоком уровне для мужчин и на нулевом - для женщин»,

- отметил генеральный директор IWF Аттила Адамфи.

Отметим, что Иран имеет одну из сильнейших мужских сборных в мире в тяжелой атлетике. В этом веке иранцы завоевали семь олимпийских золотых медалей.

Сообщается также, что женская программа в ближайшее время откроется в Федерации тяжелой атлетики Саудовской Аравии.

Женщины получили возможность принимать участие в турнирах по тяжелой атлетике с 1983 года после изменения правил IWF. На чемпионатах мира они появились с 1987 года, на Олимпийских играх - с 2000-го.