Арбитры смогут отменять матчи ЧМ-2018 в случаях проявления расизма на трибунах

Впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации, в рамках которой арбитры смогут прервать или отменить игры в случаях расистских или других проявлений нетерпимости. Об этом объявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Естественно, мы ждем, что чемпионат мира пройдет с соблюдением всех принципов честной игры, как на поле, так и вне его, - цитирует Инфантино FIFA.com. - Уверены, что каких-либо инцидентов с проявлением дискриминации зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации.

Арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости.

Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении».

Также президент ФИФА в контексте проявления честной игры упомянул антидопинговые мероприятия.

«Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены», - приводит ТАСС слова главы ФИФА.

Инфантино также отметил, что система видеопомощи арбитрам, решение об использовании которой на ЧМ-2018 будет принято в марте, уже успешно зарекомендовала себя и должна оказать серьезную помощь как судьям, так и командам-участницам.

В преддверии финальной жеребьевки мундиаля, которая пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце, президент ФИФА составил список из десяти ожиданий от турнира.

На первом месте в нем «потрясающие матчи». Кроме того, упоминаются «слаженная организация», «честная игра», «турнир, который изменит представление о России» и «современные технологии в футболе».