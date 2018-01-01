Определились все группы ЧМ-2018

Определились составы всех групп финальной части чемпионата мира-2018 по футболу.
Группа A: Россия, Уругвай, Египет и Саудовская Аравия;
Группа B: Португалия, Испания, Иран, Марокко;
Группа C: Франция, Перу, Дания, Австралия;
Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия;
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;
Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама;
Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.
Сборные России и Саудовской Аравии сыграют в матче открытия чемпионата мира, который состоится в «Лужниках» 14 июня и начнется в 18:00 по местному времени.
Церемония жеребьевки чемпионата мира 2018 года прошла в Кремлевском дворце 1 декабря.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные.