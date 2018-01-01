Определились все группы ЧМ-2018

Определились составы всех групп финальной части чемпионата мира-2018 по футболу.

Группа A: Россия, Уругвай, Египет и Саудовская Аравия;

Группа B: Португалия, Испания, Иран, Марокко;

Группа C: Франция, Перу, Дания, Австралия;

Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия;

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;

Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама;

Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

Сборные России и Саудовской Аравии сыграют в матче открытия чемпионата мира, который состоится в «Лужниках» 14 июня и начнется в 18:00 по местному времени.

Церемония жеребьевки чемпионата мира 2018 года прошла в Кремлевском дворце 1 декабря.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные.