У американского баскетболиста остановилось сердце во время игры

У американского баскетболиста Тая Соломона, выступающего за Университет Южной Каролины, произошла остановка сердца во время матча студенческой лиги NCAA против Университета Северной Каролины. Видео опубликовано на YouTube-канале ABC News.

Спортсмена сумели реанимировать врачи, оперативно оказавшие ему помощь на скамейке запасных.

После этого

баскетболиста отправили в больницу, где он пришел в себя и поблагодарил врачей за спасенную жизнь.

Встреча прошла в воскресенье, 3 декабря, и завершилась победой Университета Северной Каролины со счетом 103:71. Игра была прервана на 40 минут из-за оказания помощи Соломону.