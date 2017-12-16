Известного тренера обвинили в сексуальных домогательствах и насилии

Бывший главный тренер сборной Канады по спортивной гимнастике Дэйв Брубейкер, занимавший в последнее время пост директора женской национальной команды, обвиняется в сексуальных домогательствах и насилии.

Суд города Сарния сообщил, что Дэйву в пятницу были предъявлены обвинения по одному пункту приглашения к сексуальным прикосновениям, трем пунктам сексуального вмешательства, трем пунктам сексуальной эксплуатации и трем пунктам сексуального насилия. Обвиняемый был освобожден в зале суда под залог, ближайшее слушание по делу состоится в феврале.

На официальном сайте Федерации гимнастики Канады появилось заявление, в котором говорится, что организация «шокирована и глубоко обеспокоена» новостями о Брубейкере, он временно освобожден от исполнения своих обязанностей до завершения расследования.

Подчеркивается, что для федерации всегда приоритетной целью является безопасность спортсменов, и отмечается, что полиция запретила давать любые комментарии по делу до окончания расследования.

Брубейкер был главным тренером канадской сборной по гимнастике на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и директором женской сборной на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Монреале в октябре 2017 года.

Ранее в декабре за насилие над спортсменами к 12 годам тюрьмы был приговорен бывший тренер горнолыжной сборной Канады Бертран Шаре, а бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар - к 60 годам тюремного заключения за детскую порнографию, напоминает «Р-Спорт».

Экс-тренера сборной Канады обвинили в сексуальных домогательствах и насилии