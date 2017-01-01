Виталий Мутко получил новую должность

Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году, пишет «Коммерсант».

Помимо Мутко в оргкомитет войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

ЮНВТО — межправительственное учреждение системы ООН, которое занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея.

27 декабря 2017 года стало известно, что Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. Его сменил ранее занимавший должность гендиректора оргкомитета Алексей Сорокин.

В декабре 2017-го исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.