Севастова начала «Australian Open» с победы. Следующий матч - против Шараповой

Во вторник латвийская теннисистка Анастасия Севастова в первом круге турнира «Australian Open» со счетом 3:6, 6:3, 6:2 обыграла представительницу США Варвару Лепченко и во втором круге встретится с известной российской теннисисткой Марией Шараповой.

За выход во второй круг Севатова получила 70 рейтинговых очков США, а следующий матч она проведет против Шараповой, которая сейчас занимает 48-ю строчку мирового рейтинга.

Сама же Севастова занимает в рейтинге WTA 15-е место, посеяна она под 14-м номером, а Лепченко находится на 64-й позиции.

Ранее Севастова и Лепченко встречались на корте дважды. В первом матче в 2010 году сильнее оказалась представительница США, но в прошлом году латвийская спортсменка взяла реванш.

В прошлом году Севастова дважды встречалась и с Шараповой: встреча на «US Open» завершилась победительницей представительницы Латвии, однако на турнире в Пекине верх взяла уже россиянка.

Напомним, с победы выступление на «Australian Open» начала седьмая ракетка мира Алена Остапенко, которая со счетом 6:1, 6:4 обыграла итальянку Франческу Скьявони.

Отметим, что Остапенко и Севастова изолированы в своих частях турнирной сетки, поэтому между собой могут встретиться только в финале.