Знаменосец латвийской делегации Дрейшкенс: это было особенное событие

«Для меня как для знаменосца церемония открытия стала особенным событием. Не хотел, чтобы что-то перепуталось или чтобы переплелись ноги или флаг. Однако все прошло хорошо. Впечатления о церемонии открытия - великолепные», - сказал Дрейшкенс.

«Была небольшая путаница с современными технологиями, так как у каждого кресла был экран. Казалось, что на трибунах вообще нет зрителей, можно было увидеть только экраны», - рассказал бобслеист.

Напомним, Латвию на Зимних Олимпийски играх представляют 35 спортсменов в 9 видах спорта. Это столько же видов, как и четыре года назад в Сочи. Правда, на этот раз придется обойтись без сборной по хоккею.

Всего в играх представлены команды 92 стран мира. Будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. В XXIII Зимних Олимпийских играх примут участие почти 3000 спортсменов.

Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Следующие Зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине в 2022 году.