Конькобежка из Японии победила на дистанции 500 метров с олимпийским рекордом

Японская конькобежка Нао Кодайра выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. 31-летняя спортсменка установила новый олимпийский рекорд, показав время 36,94 секунды.

Кодайра обновила достижение южнокорейской конькобежки Ли Сан Хва, которая в Сочи в 2014 году показала результат 37,28 секунды. Ли Сан Хва сегодня заняла второе место (+0,39), бронзу выиграла чешка Каролина Эрбанова (+0,40).

Россиянка Ангелина Голикова заняла седьмое место (+0,68). 26-летняя Голикова второй раз в карьере выступает на Олимпийских играх, четыре года назад в Сочи она заняла 18-е место на 500 м.

«Относительно сегодняшнего времени могу сказать, что сегодня показала свой максимум в этом сезоне на равнинных катках, - сказала Ангелина журналистам. - Результат полностью отражает мою подготовку. Была довольна, что бежала в последней паре и по большой дорожке».

Кодайра впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. На Играх в Ванкувере в 2010 году она выиграла серебро в командной гонке, а в Пхенчхане была второй на дистанции 1000 метров.

Кодайра является действующей чемпионкой мира на 500 м, в текущем сезоне она семь раз соревновалась на дистанции 500 на этапах Кубка мира и все семь раз становилась первой.