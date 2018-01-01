Уличенный в допинге Крушельницкий вернет полученную в Пхенчхане медаль

Российский керлингист Александр Крушельницкий будет лишен бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщала пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова.

«В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба — мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть.

Медаль, соответственно, отдаем», — сказала Паринова.

В допинг-пробе спортсмена был найден запрещенный препарат мельдоний. Вскрытая проба B подтвердила его наличие.

Ранее Крушельницкий отказался от слушаний дела в Спортивном арбитражном суде и признал факт нарушения.