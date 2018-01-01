Паралимпийцы из США стали первыми в медальном зачете Игр-2018

Российские спортсмены, выступавшие в статусе нейтральных атлетов и под нейтральным флагом, заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Пхенчхане.

Россияне выиграли 24 медали, из которых восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России на Играх-2018 смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Обладателями золота стали: горнолыжник Алексей Бугаев (суперкомбинация в классе «стоя»), биатлонистка Михалина Лысова (6 км и 12,5 км; среди спортсменов с нарушением зрения), Екатерина Румянцева лыжные гонки (15 км; «стоя») и два золота в биатлоне (10 км, 6 км; «стоя»), Анна Миленина лыжные гонки (спринт, «стоя») и в биатлоне (12,5 км; «стоя»).

Победила в медальном зачете сборная США, завоевавшая 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Команду США на Паралимпиаде представляли 68 спортсменов. Сборная Канады, чьи цвета защищали 55 атлетов, заняла третье место в медальной таблице. Канадцы выиграли 28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых.

На Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году победу в общекомандном зачете одержала сборная России - 80 медалей (30-28-22). Американцы в Сочи выиграли 18 наград (2-7-9) и заняли восьмое место. Канадцы также стали третьими, выиграв 16 медалей (7-2-7).