Юная российская теннисистка обыграла Уильямс и вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале спортсменка обыграла американку Винус Уильямс со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

Соперницей россиянки в решающем матче станет 20-летняя Наоми Осака из Японии. В 1/2 финала японка обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп. Финал пройдет 18 марта.

Касаткина и Уильямс в третий раз встречались на корте. Первый матч между теннисистками прошел на турнире в новозеландском Окленде в январе 2016-го, тогда победу одержала россиянка. В июне того же года они встретились в третьем круге Уимблдона, где победила американская спортсменка.

Турнир в Индиан-Уэллсе — самый престижный после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Призовой фонд составляет 8 миллионов долларов. 20-летняя Касаткина впервые в карьере вышла в финал соревнования.