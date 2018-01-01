Чемпионат мира по футболу откроют мячом, побывавшим в космосе

Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08», которому предстоит в среду отправиться на Международную космическую станцию (МКС), возьмет с собой официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar18. Об этом сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции командир корабля, российский космонавт Олег Артемьев.

«Мы везем с собой мячик, который будет вбрасываться на поле первого матча. Мы его везем туда, сделаем какое-нибудь pr-мероприятие с этим мячиком, и Антон Шкаплеров его спустит на Землю. Я думаю, это будет одна из тех вещей, что будет на первом матче», - цитирует Артемьева «Интерфакс».

Напомним, что в матче открытия ЧМ-2018 14 июня в «Лужниках» сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Командир корабля добавил, что по просьбе сына, который увлекается футболом, берет с собой символ грядущего чемпионата мира - волка Забиваку. По его словам, игрушка будет одним из индикаторов невесомости.

Несмотря на плотный график работы на МКС во время ЧМ-2108, космонавты планируют следить за матчами мундиаля.

«Американские средства связи позволяют смотреть футбол даже в прямом эфире. Если мы что-то не увидим в прямом эфире, мы посмотрим в записи», - уточнил Артемьев.